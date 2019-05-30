Бетономешалка Лебедянь СБР- 132А.5 700ВТ 220В 132Л 55КГ АО "СТРОЙМАШ"
Бетоносмесители и растворосмесители
от 31200₽
Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Насадка сетчатая НС-1320 входит в состав газовых сепараторов ГП 1236.00.000-02
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 548800,8₽
Запчасть Укрытие от грохота ГИТ 42-М
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 218000₽
Запасная часть Комплект ремонтный для сепаратора Alfa Laval SU 835 56385901
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 1000₽
Мельница шаровая и стержневая с решёткой 1870 1870 7059мм 17т/ч 12044х4177х3148мм 46,6т 315кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Дробилка для пластмасс XFS 600 15КВТ 600-800КГ/Ч 1500х1250х1700ММ 1000КГ количество ножей на роторе - 18ШТ, количество неподвижных ножей - 4ШТ
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
от 420000₽
Грохот специальный инерционный легкого типа ГИЛ42У 2900КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Редукция (Reduction) part № 0005-4463-630, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Охладитель проточный DLK 10 Lauda Dr. Wobser с кабелем (2.5М) 2-27410
Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии
от 291323,27₽
Болт крепежный 515505 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Гровер 513003 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана