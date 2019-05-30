Бетономешалка Лебедянь СБР- 132А.5 700ВТ 220В 132Л 55КГ АО "СТРОЙМАШ" Бетоносмесители и растворосмесители от 31200 ₽ В корзину

Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Насадка сетчатая НС-1320 входит в состав газовых сепараторов ГП 1236.00.000-02 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 548800,8 ₽ В корзину

Запчасть Укрытие от грохота ГИТ 42-М Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 218000 ₽ В корзину

Запасная часть Комплект ремонтный для сепаратора Alfa Laval SU 835 56385901 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 1000 ₽ В корзину

Мельница шаровая и стержневая с решёткой 1870 1870 7059мм 17т/ч 12044х4177х3148мм 46,6т 315кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Дробилка для пластмасс XFS 600 15КВТ 600-800КГ/Ч 1500х1250х1700ММ 1000КГ количество ножей на роторе - 18ШТ, количество неподвижных ножей - 4ШТ Дробилки прочие, не включенные в другие группировки от 420000 ₽ В корзину

Грохот специальный инерционный легкого типа ГИЛ42У 2900КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Редукция (Reduction) part № 0005-4463-630, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Охладитель проточный DLK 10 Lauda Dr. Wobser с кабелем (2.5М) 2-27410 Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии от 291323,27 ₽ В корзину

Болт крепежный 515505 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину