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    Главная / Торговый портал / Дробилки прочие, не включенные в другие группировки / Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия- Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
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    Агрегат дробильно-сортировочный мобильный комплекс 2КСА100 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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