Набор реагентов 3968 Анти ТПО - ИФА - БЕСТ для количественного определения антител к ТПО в сыворотке крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 1000 МЕ/мл, чувствительность 5 МЕ/мл

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 3968 Анти ТПО - ИФА - БЕСТ для количественного определения антител к ТПО в сыворотке крови человека количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 10 мкл, диапазон измерений от 0 до 1000 МЕ/мл, чувствительность 5 МЕ/мл- Реагенты диагностические