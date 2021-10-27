Набор реагентов 0772 Бест анти-ВГС (комплект 2) для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) количество определений 96 (планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - 12х8), объем образца 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 0772 Бест анти-ВГС (комплект 2) для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С в сыворотке (плазме) крови и препаратах крови человека (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин) количество определений 96 (планшет с иммобилизованными рекомбинантными антигенами ВГС - 12х8), объем образца 40 мкл, объемное равенство контролей и образцов- Реагенты диагностические