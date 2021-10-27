Набор реагентов 8318 Билирубин общий-Ново-А (500) для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью фасовка: реагент 1 2х250 мл, реагент 2 2х50 мл, линейность 640 мкмоль/л.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 8318 Билирубин общий-Ново-А (500) для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови колориметрическим DPD-методом с 3,5-дихлорфенилдиазониевой солью фасовка: реагент 1 2х250 мл, реагент 2 2х50 мл, линейность 640 мкмоль/л.- Реагенты диагностические