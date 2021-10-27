Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном). Объем образца 10 мкл. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента). Дробное использование набора в течение всего срока годности набора. Наличие регистрационного удостоверения.
Регионы поставки
Республика Башкортостан