Набор реагентов 3354 Гельминты-IgG-ИФА-Бест для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови количество определений 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном), объем образца 10 мкл

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 3354 Гельминты-IgG-ИФА-Бест для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке (плазме) крови количество определений 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном), объем образца 10 мкл- Реагенты диагностические