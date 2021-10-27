Набор реагентов 8057 Глюкоза-Ново (1000) для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови (цельной крови) и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом фасовка: 4х250 мл, линейность 56 ммоль/л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 8057 Глюкоза-Ново (1000) для определения глюкозы в сыворотке, плазме крови (цельной крови) и моче глюкозооксидазным (GOD-PAP) методом фасовка: 4х250 мл, линейность 56 ммоль/л- Реагенты диагностические