Набор реагентов 8013 Кальций - Ново для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче колориметрическим методом с арсеназо III фасовка: 1 флакон по 100 мл, линейность 10,0 ммоль/л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 8013 Кальций - Ново для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови и моче колориметрическим методом с арсеназо III фасовка: 1 флакон по 100 мл, линейность 10,0 ммоль/л- Реагенты диагностические