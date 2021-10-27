Набор реагентов 8071 ЛДГ-УФ-Ново (жидкая форма, 100) для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом, SFBC фасовка: реагент 1 4х20 мл, реагент 2 4х5 мл, линейность 2110 Е/л

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 8071 ЛДГ-УФ-Ново (жидкая форма, 100) для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом, SFBC фасовка: реагент 1 4х20 мл, реагент 2 4х5 мл, линейность 2110 Е/л- Реагенты диагностические