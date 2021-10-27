Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А, G, М к антигенам лямблий. Метод двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96 (12х8 анализов). Объем образца 10 мкл, рабочее разведение исследуемого образца 1:100. Стабильность рабочих растворов коньюгата и тетраметилбензидина 3 часа, определениетитра либо коэффициента позитивности в положительных образцах, наличие: унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Дробное использование набора в течение всего срока годности набора. Наличие регистрационного удостоверения.