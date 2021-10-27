Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови (ПСА общий-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-456-23548172-2013, Кат.№Т-8458, 12х8 опр. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Набор реагентов (ПСА). Общее количество определений 96 (48 в дублях).Чувствительность: 0,1 нг/мл.Диапазон измерений: 0-40 нг/мл. Состав набора: 1. Планшет стрипированный 12 по 8 лунок, готовый к применению - 1 шт. 2. Пробы калибровочные готовые для использования - 6 флаконов. 3. Образец контрольный - 1 флакон. 4. Конъюгат готовый для использования - 1 флакон. 5. Раствор для разведения сывороток, готовый для использования - 1 флакон. 6. Субстрат хромогенный - раствор тетраметилбезидина плюс (ТМБ+) готовый для использования - 1 флакон. 7. Раствор буферный фосфатно-солевой с твином - 2 флакона. 8. Стоп-реагент, готовый для использования - 1 флакон. 9. Пленка для заклеивания планшета - 1 шт. 10. Трафарет для построения калибровочного графика - 1 шт. 11. Ванночка для реагента - 2 шт. 12. Наконечники для пипетки на 5-200 мкл - 16 шт. Набор хранить при температуре +2.8°C.