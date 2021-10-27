Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Метод одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца 25 мкл, диапазон измерений от 0 до 40 нг/мл, чувствительность 0,1 нг/мл. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37°С. Дробное использование набора на протяжении всего срока годности набора. Наличие регистрационного удостоверения.
Регионы поставки
Республика Башкортостан