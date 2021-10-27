Характеристики

L-531 Образец для внутрилабораторного контроля качества иммуноферментных исследований по выявлению антител к Treponema pallidum. Наличие не менее 24 лиофилизированных образцов сыворотки, содержащей антитела к Treponema pallidum Совместимость с иммуноферментными тест-системами для выявления антител к Treponema pallidum различных производителей Наличие алгоритма для построения контрольных карт и автоматической обработки полученных результатов Срок годности не менее 18 месяцев Наличие регистрационного удостоверения