Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для выявления антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации. Возможность выявления специфических иммуноглобулинов в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека, метод пассивной гемаггютинации, одностадийный, качественный и количественный на основе антигена инактивированного патогенного штамма Treponema pallidum, 100 определений, конечное разведение сыворотки 1:80, время проведения анализа от 45 до 60 мин, выдача результатов в титрах. Наличие регистрационного удостоверения.
Регионы поставки
Республика Башкортостан