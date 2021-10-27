Набор реагентов АФП-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека 12х8 определений 8456 25МКЛ 2.5 МЕ/МЛ 0-400 МЕ/МЛ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов АФП-ИФА-БЕСТ для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека 12х8 определений 8456 25МКЛ 2.5 МЕ/МЛ 0-400 МЕ/МЛ- Реагенты диагностические