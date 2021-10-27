Набор реагентов 0152 КомбиБест-ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2) для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ- 1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 комплект №1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов 0152 КомбиБест-ВИЧ-1,2 АГ/АТ (комплект 2) для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ- 1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 комплект №1- Реагенты диагностические