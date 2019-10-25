Секция многоместная Модель №16 трехместная из перфорированного листа с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Секция многоместная Модель №16 трехместная из перфорированного листа с подлокотниками- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом