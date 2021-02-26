Спецификация
Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования)
Характеристики
Картотека для трудовых книжек выполнена из микрогофрокартона, цвет — белый с синим. Поставляется в разобранном виде, легко собирается из картонной заготовки. Размер собранной картотеки составляет 155×270×120 мм.
На боковых сторонах возможно делать надписи, которые легко наносятся шариковой ручкой или маркером.
Картотека вмещает около 60 книжек. В зависимости от их количества могут быть обозначены различные типы классификаторов: буквы алфавита, наименования подразделений или филиалов и т.д. Для аккуратного нанесения можно приобрести набор самоклеящихся букв арт. 614858.
Для удобства работы внутрь короба можно вставлять разделители арт. 556076 (в комплект не входят).
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край