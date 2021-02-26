Характеристики

Картотека для трудовых книжек выполнена из микрогофрокартона, цвет — белый с синим. Поставляется в разобранном виде, легко собирается из картонной заготовки. Размер собранной картотеки составляет 155×270×120 мм. На боковых сторонах возможно делать надписи, которые легко наносятся шариковой ручкой или маркером. Картотека вмещает около 60 книжек. В зависимости от их количества могут быть обозначены различные типы классификаторов: буквы алфавита, наименования подразделений или филиалов и т.д. Для аккуратного нанесения можно приобрести набор самоклеящихся букв арт. 614858. Для удобства работы внутрь короба можно вставлять разделители арт. 556076 (в комплект не входят).