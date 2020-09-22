Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Светильники прочие, не включенные в другие группировки / Светильник светодиодный 17000ЛМ 820х348х152ММ IP67
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник светодиодный 17000ЛМ 820х348х152ММ IP67

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник светодиодный 17000ЛМ 820х348х152ММ IP67- Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    0
    Светильник светодиодный 17000ЛМ 820х348х152ММ IP67

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 57820
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      49000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      57820
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      57820c НДС

    Похожие товары

    Фонарь уличный Лада 2 LED 15W/E27 210СМ 2 кронштейна, опора (стальной прокат, чугунное литье), светильник (шар 3000ММ светостабилизированный полиметилакрилат, опал), корзинка (стальной прокат), закладная деталь фундамента (в комплекте)
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    от 35950
    В корзину
    Фонарь Атлас Е27 цинкосодержащий грунт, итальянская эмаль по металлу Alcea черный матовый/графит опоры стальной прокат 300СМ светильник шар 300ММ (светостабилизированный полиметилакрилат)
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    от 22500
    В корзину
    Фонарь уличный Лада LED 15W/E27 100СМ опора (стальной прокат, чугунное литье), светильник (шар 250ММ светостабилизированный полиметилакрилат, опал), корзинка (стальной прокат), закладная деталь фундамента (в комплекте)
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    от 23875,01
    В корзину
    Светильник бра настенный Lumion Sophie 60ВТ Е14 150х150ММ белый 0.5КГ матовый плафон в форме шара на основании цвета хром
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    от 2780
    В корзину
    Светильник встраиваемый СДВО01-36х1-001 УХЛ4 ТУ 3461-005-07605410-2012 ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 АО "Оптрон"
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Светильник встраиваемый светодиодный 4500ЛМ 430х140х55ММ IP67
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    от 9789
    В корзину
    Светильник потолочный светодиодный 3528 ЛМ 595х595х70 и 120х180х50ММ 2.7 +/- 0.4 и 2.1 +/- 0.3КГ ИВТС.676172.000ТУ АО ВЭМЗ Россия
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Светильник светодиодный NL 1301
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Светильник ДБП-6Вт IP54 4250К 6ВТ 4250К IP54 ООО «Новый свет»
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Система подвесная потолочная карниз ЛДСП 900х200х100ММ светлый с 4 светильниками Divinare Urchin 1295/03 PL-1 ИП Меньшиков
    Светильники прочие, не включенные в другие группировки
    от 38800
    В корзину
    Позвонить