Лейкопластырь 2x500СМ ГОСТ Р 53498-2009
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь на нетканой основе адгезив. с вискозной подушечкой Неофикс POST 10х35СМ стерильный Фармапласт С. А. Е Египет
Материалы клейкие перевязочные
от 40₽
Лейкопластырь Leiko тканая основа катушка 4х500СМ Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd Китай
Материалы клейкие перевязочные
от 462,5₽
Лейкопластырь стер. гипоаллергенный на неткан. Омнитейп 1.2х10.1СМ стерильный 300ШТ 540685 Пауль Хартманн СА
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь 2x500СМ АО Верофарм Россия
Материалы клейкие перевязочные
от 22₽
Лейкопластырь хирургический универсальный на пленочной основе Leiko инцизная пленка 20х36СМ стерильный 1ШТ
Материалы клейкие перевязочные
от 151,8₽
Лейкопластырь рулонный 100% хлопковая ткань натуральная каучуковая смола с оксидом цинка катушка в упаковке 2х500СМ ООО Лейко
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь на нетканой основе адгезив. с вискозной подушечкой Неофикс POST 8х15СМ стерильный Фармапласт С. А. Е Египет
Материалы клейкие перевязочные
от 15,5₽
Лейкопластырь антимикробный ДокаПласт Мирамистин 8х15СМ стерильный 25ШТ ООО НПМ Россия
Материалы клейкие перевязочные
от 387,5₽
Лейкопластырь антимикробный ДокаПласт Мирамистин 6х100СМ стерильный 1ШТ ООО НПМ Россия
Материалы клейкие перевязочные
Не указана
Лейкопластырь ЗМ катушка 1.25x900СМ
Материалы клейкие перевязочные
от 65,5₽
Лейкопластырь рулонный Master Uni Unipore на нетканой основе 2х500СМ PharmLine Limited Великобритания
Материалы клейкие перевязочные
от 66₽