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    Главная / Торговый портал / Бумага прочая и картон для графических целей / Бумага универсальная индикаторная pH 0-12 ЭКРОС 100ШТ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага универсальная индикаторная pH 0-12 ЭКРОС 100ШТ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага универсальная индикаторная pH 0-12 ЭКРОС 100ШТ- Бумага прочая и картон для графических целей
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    Бумага универсальная индикаторная pH 0-12 ЭКРОС 100ШТ

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    Цена
    от 165
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "Регул"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      139,83
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      165
      Спецификация
      Производство бумаги и картона
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      165c НДС

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