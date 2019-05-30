Станок металлорежущий плазменной резки с ЧПУ ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок ленточнопильный поворотный СРЗ-200-01П
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 314000₽
Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС 16Ф3 50ГЦ 380В 35КГ 28.41.21-001-60761567-2016 ООО "АГФЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок специальный токарной группы рядовой намотки СРН-05М3 для открытой рядовой намотки катушек на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом. БГ41.066.000ТУ АО ВЭМЗ Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок колонный ленточнопильный двухстоечный вертикальный для порезки металлопроката СРЗ-200-04.400 2КВТ 400ММ 2ММ 90ГРАД 16-120М/МИН 4510х34х1.1ММ 1700х2200х2000ММ 520КГ
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 1158000₽
Станок металлорежущий термической резки с числовым программным управлением(ЧПУ) "FMGroup" ООО "ЭФ ЭМ ГРУПП" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок зиговочный электромеханический Stalex RM-18E 380В 1500ВТ 820х420х1050ММ 140КГ для пластической обработки тонколистового металла с комплектом роликов до 1.8ММ 27.6ОБ/МИН
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок специальный токарной группы Мини с ЧПУ АСС16ПФ3 50ГЦ 380В 10КГ ТУ 28.41.21 – 001 – ОКПО – 2016 ООО "АГФЗ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок вальцетокарный настольный Stalex W01-1.5x1300 для изготовления изделий из металла цилиндрической формы 1300ММ ручной (механический) 3ШТ 1730х450х540ММ
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
от 67775,66₽
Станок Автомат ленточнопильный для автоматической разрезки стального проката ЛПА-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок ленточнопильный для разрезки стального проката ЛПС-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок ленточнопильный для разрезки крупных стальных заготовок ЛПС-1300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана