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    Главная / Торговый портал / Станки расточные металлорежущие / Станок горизонтально-расточный с ЧПУ НВМ-4 ФГУП "ПСЗ" Россия
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    Станок горизонтально-расточный с ЧПУ НВМ-4 ФГУП "ПСЗ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок горизонтально-расточный с ЧПУ НВМ-4 ФГУП "ПСЗ" Россия- Станки расточные металлорежущие
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    Станок горизонтально-расточный с ЧПУ НВМ-4 ФГУП "ПСЗ" Россия

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      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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