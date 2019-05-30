Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Стол сварщика ССН-01 1385х850х1470ММ материал рабочей поверхности чугунная решетка, с вентилятором, с вытяжным зонтом

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

Стол сварщика модернизированный ССМ-1200-T12 для удаления и фильтрации сварочных дымов и аэрозолей от MIG/MAG сварки и ручной дуговой электросварки 1200ВТ 380В 1200М3/Ч 100КГ встроенный вентилятор F-p2500-1ШТ, фильтрующий картридж CART-T12 (Артикул 6903)- 2ШТ, вытяжное устройство-1ШТ, влагомаслоотделитель с редуктором-1ШТ, панель управления-1ШТ, поворотный столик-1ШТ, защитный экран-1ШТ 27843

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

от 613800 ₽