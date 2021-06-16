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    Главная / Торговый портал / Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ / Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ514ВЧ16 4275КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
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    Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ514ВЧ16 4275КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ514ВЧ16 4275КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
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    Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ514ВЧ16 4275КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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