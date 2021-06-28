Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Экскаваторы самоходные одноковшовые / Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия- Экскаваторы самоходные одноковшовые
    6
    Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство бульдозеров
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия
    Экскаваторы самоходные одноковшовые
    Не указана
    В корзину
    Экскаватор-погрузчик ANT 2321 передний ковш 1.1м3, задний ковш 0.14М3 ОАО "Ковровский электромеханический завод"
    Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме фронтальных одноковшовых погрузчиков
    Не указана
    В корзину
    Позвонить