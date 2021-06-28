Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экскаватор одноковшовый ЧЕТРА ЭГП-230 для разработки котлованов, траншей, карьеров в грунтах I-IV категорий, погрузки и разгрузки сыпучих материалов, разрыхленных скальных пород и мерзлых грунтов; также он может быть использован на общестроительных экскаваторных работах в промышленном и дорожном строительстве, строительстве нефте- и газопроводов, каналов, для других работ в условиях городского, сельского, транспортного и мелиоративного строительства 6990ММ Cummins 126КВТ (171ЛС) М 23600КГ 6000ММ 10155ММ 7200ММ 10250х2990х3150ММ ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4811-132-05797121-2012 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия- Экскаваторы самоходные одноковшовые