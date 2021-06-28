Погрузчик фронтальный одноковшовый ЧЕТРА ПК120 12КГ М Cummins 474ЛС КМ/Ч М3 4150ММ 2800ММ 428ММ 35 9800ММ от -50 до +35ГРАД ЦЕЛЬС 54.15Т ТУ-4835-076-00235737-97 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Погрузчик фронтальный одноковшовый ЧЕТРА ПК120 12КГ М Cummins 474ЛС КМ/Ч М3 4150ММ 2800ММ 428ММ 35 9800ММ от -50 до +35ГРАД ЦЕЛЬС 54.15Т ТУ-4835-076-00235737-97 АО "ЧЕТРА-ПМ" Россия- Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные