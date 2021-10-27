Набор реагентов Сыворотка диагностическая моноспецифическая для качественного и количественного определения соответствующих иммуноглобулинов в норме и патологии в сывороточных препаратах и биологических жидкостях сыворотка против IgG(Н) 1 мл. амп. № 3, сыворотка против IgA(Н) 1 мл. амп. №3, сыворотка против IgM(Н) 1 мл. амп. № 3, контрольная сыворотка крови человека 1 мл. амп. № 1, нож ампульный. 10ШТ

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