Насос-дозатор Секо к системе дозирования хлора ПВО-ДС-1-Х 000786
Установки для обеззараживания воды
от 39990₽
Пурифайер AQUA STAR WFP-950 3ЛИТР(ДМ³) 5ЛИТР(ДМ³) черный 1145х340х357ММ
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
Не указана
Картридж к фильтру для воды сменный Аквафор В100-5
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
от 200,01₽
Кожух кварцевый Блеск-300 1165х33ММ для бактерицидной лампы
Установки для обеззараживания воды
Не указана
Контроллер к системе дозирования хлора ПВО-ДС-1-Х ООО "НПЦ ПРОМВОДОЧИСТКА" 000881
Установки для обеззараживания воды
от 30082₽
Картридж к фильтру для воды набор Гейзер R02 для Гейзер Престиж М ПМ 6ШТ 50088
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
от 4440₽
Элемент мембранный Мембрана обратноосмотическая nanoRO KC 4040-C АО "РМ НАНОТЕХ"
Оборудование для фильтрования или очистки воды
Не указана
Фильтр элемент фильтрующий 10БО-1.03.220
Фильтры и сепараторы для гидроприводов
от 84672₽
Установка УФ-обеззараживания воды УОВ-УФТ-А-3-500-Ø210-Ду150-ГГ 1.65кВт
Установки для обеззараживания воды
от 582000₽
Мембрана обратного осмоса 1812 Vontron 50 GPD 28413
Оборудование для фильтрования или очистки воды
от 50400₽
Картридж к фильтру для воды с зернистой фильтрующей загрузкой CFC для установки Аквалаб УВОИ-МФ-1812
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод
Не указана
Элемент мембранный Мембрана обратноосмотическая nanoRO KCH 8040-C-D АО "РМ НАНОТЕХ"
Оборудование для фильтрования или очистки воды
Не указана