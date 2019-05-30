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    Главная / Торговый портал / Фильтры жидкостные дисковые / Фильтр жидкостный дисковый 60LP B3002 Zeta Plus LP диск 300мм (3М)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр жидкостный дисковый 60LP B3002 Zeta Plus LP диск 300мм (3М)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр жидкостный дисковый 60LP B3002 Zeta Plus LP диск 300мм (3М)- Фильтры жидкостные дисковые
    29
    Фильтр жидкостный дисковый 60LP B3002 Zeta Plus LP диск 300мм (3М)

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    Цена
    от 479,41
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ХИМИКОМ-НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      406,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      479,41
      Спецификация
      Производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      479,41c НДС

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