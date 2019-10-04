Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса XEROX WC 74xx/AltaLink C8030/35/45/55/70 200K 008R13064

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Запасная часть для оргтехники Узел ролика 2-го переноса XEROX WC 74xx/AltaLink C8030/35/45/55/70 200K 008R13064- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства