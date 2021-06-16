Грохот вибрационный инерционный ГЛИ 62ВЧ16 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Сальник (Screw coupling) part № 0005-4485-930, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Машина просеивающие аналитическая AS 200 control Максимальное количество материала – 3КГ; диапазон фракций – 20МКМ-25ММ. Комплектация: зажимное устройство, приемный поддон, сита нерж. 200/50ММ с ячейкой 50МКМ, 100МКМ, 250МКМ, 500МКМ, 1ММ. Включена поверка сит. Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 408714 ₽ В корзину

Запасная часть Диск верхний к сепаратору Alfa Laval S845 Alfa Laval 56311402 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Миксер для песчано-гравийных смесей Stayer Profi 120ММ 1.6КВТ В металл оцинкованный 06033-12-60_z01 Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Фильтроэлемент Parker Racor R11T на сепаратор дизельного топлива Parker Racor 110AT Parker Hannifin Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 2175,24 ₽ В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-10х84 6000ММ 18 град длина - 7800мм ширина - 1500мм высота - 2800мм 4800КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Питатель качающиеся ПК-1,2-10 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 500Т/Ч 4000 х 1750 х 1500 мм 1900КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Машина проборазделочная автоматический отборник проб АО1-10 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1440КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ616 4850КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Комплект ремонтный к сепаратору Alfa Laval S845 56491903 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину