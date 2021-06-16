Миксер для песчано-гравийных смесей MATRIX 84827 100х450ММ 230В оцинкованный Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Питатель качающиеся ПК-1,2-8 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 385Т/Ч 3600 х 1600 х 1500 мм 1500КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетоносмеситель СБР- 190 1000ВТ 190ЛИТР(ДМ³) г.Лебедянь Бетоносмесители и растворосмесители от 19200 ₽ В корзину

Гровер 513004 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Бетоносмеситель электрический Зубр "Мастер" БС-180-850 850ВТ 180Л; ДМ³ 220В Бетоносмесители и растворосмесители Не указана В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-10х84 6000ММ 18 град длина - 7800мм ширина - 1500мм высота - 2800мм 4800КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Установка дробильно-сортировочная передвижная производительностью до 25 т/ч Размер исходного материала до 1000 мм, производительность до 400 м3/час, фракции получаемого продукта 0-250 мм ЗАО "ДРОБМАШ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Машина проборазделочная пробоотборник ковшевой ПК1 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 2500КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот вибрационный инерционный ГЛИ 1018D ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Дробилка щековая ЩД-6 Комплектация: дробилка в сборе, пульт управления, запасной комплект щек (2ШТ), запасной комплект броней (2ШТ), запасной комплект клиньев (2ШТ), запасной комплект срезных штифтов (10ШТ), тумба с приемной емкостью (10Л), доп. приемная емкость (10Л), совок загрузочный, тара и упаковка. Загрузочное окно 60х 100ММ, минимальный зазор разгрузочной щели 2ММ, мощность эл. двигателя 1.1Квт, производительность - не более 200кг/ч, материал щек - чугун/ марганцовистая сталь ТУ 4846-009-11149834-2016 Дробилки щековые от 392704 ₽ В корзину

Миксер Etatron AF 60СМ 0.18КВТ В ОБ/МИН PP/AISI 316 3 фазы, диаметр винта 90ММ Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 36225 ₽ В корзину