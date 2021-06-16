Сепаратор универсальный колесный СКВП20К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения углей и сланцев крупностью 13-300 мм в тяжелой среде с выделением двух продуктов: концентрата и отходов. 13-300 мм – 215 т/ч; 25-300 мм – 270 т/ч 2000ММ 15800КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сепаратор универсальный колесный СКВП20К ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения углей и сланцев крупностью 13-300 мм в тяжелой среде с выделением двух продуктов: концентрата и отходов. 13-300 мм – 215 т/ч; 25-300 мм – 270 т/ч 2000ММ 15800КГ- Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ