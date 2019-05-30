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    Главная / Торговый портал / Бумага прочая и картон для графических целей / Бумага универсальная индикаторная рН 1.0-10.0 (Мерк 1.09526.0003)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага универсальная индикаторная рН 1.0-10.0 (Мерк 1.09526.0003)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага универсальная индикаторная рН 1.0-10.0 (Мерк 1.09526.0003)- Бумага прочая и картон для графических целей
    10
    Бумага универсальная индикаторная рН 1.0-10.0 (Мерк 1.09526.0003)

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    Цена
    от 2202
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • АО "ХРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1866,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2202
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2202c НДС

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