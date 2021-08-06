Тест-система для выявления антител к вирусам кори и краснухи иммуноферментная ДС-ИФА-АНТИ-RUBELLA-G для качественного и количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи 96 определений Ru-151 ТУ 9398-093-05941003-2015 ООО "НПО "Диагностические системы" Россия

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