Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические