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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
    21
    Набор реагентов (КАНД-ГЕН) для выявления ДНК кандиды альбиканс (Candida albicans) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P110-51/1 ФСP 2008/03847 ТУ 9398-002-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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