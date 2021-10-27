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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов (ВПЧ-ГЕН-16/18) для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P301-51/1 ФСР 2008/03845 ТУ 9398-008-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
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    Набор реагентов (ВПЧ-ГЕН-16/18) для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P301-51/1 ФСР 2008/03845 ТУ 9398-008-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов (ВПЧ-ГЕН-16/18) для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P301-51/1 ФСР 2008/03845 ТУ 9398-008-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические
    Товары первой необходимости
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    Набор реагентов (ВПЧ-ГЕН-16/18) для выявления ДНК вирусов папилломы человека высокого онкогенного риска методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P301-51/1 ФСР 2008/03845 ТУ 9398-008-46482062-2008 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия

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      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
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