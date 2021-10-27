Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов (ЦМВ-ГЕН) для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P204-51/1 ФСР 2010/06932 ТУ 9398-022-46482062-2009 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
Набор реагентов (ЦМВ-ГЕН) для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P204-51/1 ФСР 2010/06932 ТУ 9398-022-46482062-2009 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов (ЦМВ-ГЕН) для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом полимеразной цепной реакции 100 определений 0.5МЛ F1-P204-51/1 ФСР 2010/06932 ТУ 9398-022-46482062-2009 12 месяцев 1065043016521 ООО "НПО ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ" Россия- Реагенты диагностические