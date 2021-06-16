Питатель качающиеся ПК-1,2-8.0 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 250Т/Ч 3100 х 1600 х 1100 мм 1300КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Машина проборазделочная пробоотбиратель маятниковый ПММ-12Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 1020КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Сепаратор универсальный липкостной ленточный АЖ600 ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для обогащения ценных минералов 300..1500 л/ч 860КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный тяжелого типа ГИТ-42 4800КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Грохот специальный инерционный легкого типа ГИЛ42У 2900КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Гровер 513004 для вибросито CDX18 - 2100 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Болт крепежный 515538 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Гровер 513005 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Кольцо уплотнительное 508619 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Кольцо уплотнительное 508620 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Гровер 513003 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину