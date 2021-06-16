Клеть ШАХТНАЯ ОДНОЭТАЖНАЯ 1КН5.2 ПАО "ППГХО" Россия
Подъемники для подземных работ
Не указана
Конвейер шахтный скребковый КСГС-6МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 250Т/Ч 60М 300ММ 32400КГ
Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Не указана
Конвейер шахтный скребковый КСЮ381 для доставки угля в очистных забоях шахт, опасных по газу и пыли, применяется в транспортной цепочке на участках с высокопроизводительными очистными механизированными комплексами. ТУ 3143-034-07522533-2004 ООО "Юргинский машзавод" (ОПК)
Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Не указана
Клеть ШАХТНАЯ ДВУХЭТАЖНАЯ 2НВ3.3 ПАО "ППГХО" Россия
Подъемники для подземных работ
Не указана
Конвейер шахтный скребковый КСГС-10МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 490Т/Ч 52М 300ММ 38900КГ
Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Не указана
Конвейер шахтный скребковый КСГС-8МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 310Т/Ч 60М 300ММ 41200КГ
Конвейеры непрерывного действия для подземных работ
Не указана