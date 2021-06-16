Конвейер шахтный скребковый КСГС-6МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 250Т/Ч 60М 300ММ 32400КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвейер шахтный скребковый КСГС-6МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 250Т/Ч 60М 300ММ 32400КГ- Конвейеры непрерывного действия для подземных работ