Конвейер шахтный скребковый КСГС-10МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 490Т/Ч 52М 300ММ 38900КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Конвейер шахтный скребковый КСГС-10МК ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Для транспортирования и распределения по бункерам антрацита, угля и продуктов их обогащения по горизонтали и под углом не более 40 град. 490Т/Ч 52М 300ММ 38900КГ- Конвейеры непрерывного действия для подземных работ