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    Главная / Торговый портал / Весы лабораторные / Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ 612-С 610Г 0.01Г ММ 225х305х90ММ класс II ГОСТ Р 53228-2008
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ 612-С 610Г 0.01Г ММ 225х305х90ММ класс II ГОСТ Р 53228-2008

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ 612-С 610Г 0.01Г ММ 225х305х90ММ класс II ГОСТ Р 53228-2008- Весы лабораторные
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    Весы лабораторные аналитические Сартогосм СЕ 612-С 610Г 0.01Г ММ 225х305х90ММ класс II ГОСТ Р 53228-2008

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    Цена
    от 60565
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    Поставщики
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      65000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      78000
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      78000c НДС
    • ООО "ЛОГИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      58766,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      70520,4
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      70520,4c НДС
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      52866,65
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      63439,99
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      63439,99c НДС
    • ООО "НПП СПЕКТРАНАЛИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      51326,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      60565
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60565c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ "ФЕРМО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      3000
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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