Припой на основе олова с другими металлами ЦОП 1000Г

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Припой на основе олова с другими металлами ЦОП 1000Г- Плиты, листы, полосы, лента и фольга свинцовые; порошки и чешуйки свинцовые