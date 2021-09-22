Кресло для оператора Орион экокожа/хром черный 73.8х73.8х114СМ с высокой спинкой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для оператора Орион экокожа/хром черный 73.8х73.8х114СМ с высокой спинкой- Мебель для офисов и предприятий торговли