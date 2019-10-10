Скамья сквер "Элегант 2" сталь/брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А" Покрыта антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скамья сквер "Элегант 2" сталь/брус, изготовленный из хвойных пород древесины класса "А" Покрыта антисептическими пропитками, тонировкой и яхтным полуматовым лаком в 2 слоя- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом