Блок сканера B5L46-67904

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Блок сканера B5L46-67904- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства