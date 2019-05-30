Фитинг розетка с хвостовиком тип соединения С DIXON 200CSS нержавеющая сталь AISI 316 10БАР MIL-C-27487

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фитинг розетка с хвостовиком тип соединения С DIXON 200CSS нержавеющая сталь AISI 316 10БАР MIL-C-27487- Фитинги для труб стальные, кроме литых