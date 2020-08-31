Фотобарабан Canon C-EXV034Y желтый для iR C1225/iF 34000 страниц

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Canon C-EXV034Y желтый для iR C1225/iF 34000 страниц- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства