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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки / Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции- Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие группировки
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    Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции

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    Цена
    от 24000
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • ООО "СТРОЙКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      70000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      70000
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      70000c НДС
    • ООО "ФЕЛИКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      37000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      44400
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      44400c НДС
    • ООО "ВОЛГА-М"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35000
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      35000c НДС
    • ООО "РУФТЕРС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28800
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      28800
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      28800c НДС
    • КАРУШЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24000
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      24000
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      24629
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      24000c НДС
    • ТУЛАЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      Не указана
    • ООО ПФ "ИНТЭС"
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      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ НН"
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ТСК-СТРОЙ НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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