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    Главная / Торговый портал / Работы по монтажу знаков (светящихся или нет) / Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов- Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
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    Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

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    Поставщики
    • ООО "ГАСЗНАК"
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      Спецификация
      Производство прочих строительно-монтажных работ
      Характеристики
      Минимальная партия
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