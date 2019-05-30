Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Услуги по замене вертикальных жалюзи, демонтаж и монтаж.
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 147975,02₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена ограничителя скорости
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 16448,4₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского 2001ГОД 630КГ на 4 остановки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги Услуга по демонтаж вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1100₽
Услуги Услуга по монтажу вертикальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 1625₽
Техническое обслуживание лифта пассажирского KONE 1993ГОД 1000КГ замена тяговых ремней (канатов)
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
от 255864₽
Техническое обслуживание лифтового оборудования Otis, Shindler, Farma
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Ремонт и техническое обслуживание механизма подъема крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Услуги по замене вертикальных жалюзи (установка и демонтаж старых)
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 902₽
Ремонт и техническое обслуживание грузовой тележки с механизмом передвижения крана мостового 1 категории сложности грузоподъемностью свыше 5 до 10Т
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание
Не указана
Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов цена из расчёта сметы
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Услуги Услуга по монтажу горизонтальных жалюзи
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
от 875₽