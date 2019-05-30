Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт, фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов- Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)