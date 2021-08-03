Установка автоматическая фильтрационная "РосАква-Ф -0.7" для удаления из воды бора ТУ 3697-001-67339765-2013

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Установка автоматическая фильтрационная "РосАква-Ф -0.7" для удаления из воды бора ТУ 3697-001-67339765-2013- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод