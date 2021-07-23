Строительство спортивного сооружения площадки для стритбола изготовление баскетбольного щита, мягких конструкций, обустройство трибун на стадионе Культурно-спортивного центра
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Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
Характеристики
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274199,15₽c НДС
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Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки