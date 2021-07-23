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    Главная / Торговый портал / Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки / Строительство спортивного сооружения площадки для стритбола изготовление баскетбольного щита, мягких конструкций, обустройство трибун на стадионе Культурно-спортивного центра
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Строительство спортивного сооружения площадки для стритбола изготовление баскетбольного щита, мягких конструкций, обустройство трибун на стадионе Культурно-спортивного центра

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Строительство спортивного сооружения площадки для стритбола изготовление баскетбольного щита, мягких конструкций, обустройство трибун на стадионе Культурно-спортивного центра- Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки
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    Строительство спортивного сооружения площадки для стритбола изготовление баскетбольного щита, мягких конструкций, обустройство трибун на стадионе Культурно-спортивного центра

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 274199,15
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    Единица измерения:
    УСЛ ЕД
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    Поставщики
    • ИП Сепкулов Дамир Ильдарович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      274199,15
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      274199,15
      Спецификация
      Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      274199,15c НДС

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    Работы строительные по строительству конструкций и плоскостных сооружений стадионов и прочих площадок для спортивных игр на открытом воздухе, таких как футбол, бейсбол, регби, легкая атлетика, автомобильные гонки, велосипедные гонки и скачки
    от 274199,15
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