Плита ДСП OSB-3 2500х1250х15ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плита ДСП OSB-3 2500х1250х15ММ- Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов